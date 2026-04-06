Внутри НАТО сейчас больше напряженности, чем когда-либо — глава Минобороны Бельгии

17:00 04.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО отмечает 77-ю годовщину своего основания в атмосфере беспрецедентной напряженности среди союзников. Об этом заявил в X министр обороны Бельгии Тео Франкен.

«Внутри альянса сегодня больше напряженности, чем когда-либо», — считает политик.

Нынешний американский президент Дональд Трамп поставил под вопрос членство США в НАТО после того, как некоторые европейские союзники отказались поддержать его операцию в Иране. Франкен опасается, что, даже если Вашингтон не покинет альянс, обороноспособность НАТО все равно может пострадать. «Трамп может закрыть американские базы в Европе, вывести американских военных и прекратить обмен разведывательной информацией, а также сократить другие важные виды поддержки», — считает политик.

По его мнению, ЕС сейчас не в состоянии самостоятельно закрыть пробел в случае ухода США.

20:30 05.04.2026
Маркировка взрывчатки, найденной на газопроводе в Сербии, указывает на то, что она была произведена в США - контрразведка
20:00 05.04.2026
Французский вооруженные силы получат дополнительное финансирование
19:10 05.04.2026
У Ирана есть еще один «энергетический» козырь против США - СМИ
18:00 05.04.2026
Четыре страны договорились усилить защиту трубопровода «Турецкий поток» - Сийярто
17:00 05.04.2026
Борьбу за ресурсы NYT называет одной главных причин возвращения американцев на Луну
16:00 05.04.2026
Иран «окажется в аду», если не откроет Ормузский пролив - Трамп
15:40 05.04.2026
Из-за ливня и подтопления в Махачкале деформировался многоквартирный дом
13:31 05.04.2026
Телеканал CNN подсчитал количество потерянных США самолетов по ходу иранской операции
13:00 05.04.2026
В Иране подключение к сети Интернет отсутствует уже больше месяца - NetBlocks
12:10 05.04.2026
Вучич сообщил Орбану об обнаружении взрывчатки на объекте газопровода между Сербией и Венгрией
