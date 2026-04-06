Внутри НАТО сейчас больше напряженности, чем когда-либо — глава Минобороны Бельгии

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО отмечает 77-ю годовщину своего основания в атмосфере беспрецедентной напряженности среди союзников. Об этом заявил в X министр обороны Бельгии Тео Франкен.

«Внутри альянса сегодня больше напряженности, чем когда-либо», — считает политик.

Нынешний американский президент Дональд Трамп поставил под вопрос членство США в НАТО после того, как некоторые европейские союзники отказались поддержать его операцию в Иране. Франкен опасается, что, даже если Вашингтон не покинет альянс, обороноспособность НАТО все равно может пострадать. «Трамп может закрыть американские базы в Европе, вывести американских военных и прекратить обмен разведывательной информацией, а также сократить другие важные виды поддержки», — считает политик.

По его мнению, ЕС сейчас не в состоянии самостоятельно закрыть пробел в случае ухода США.