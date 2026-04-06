ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 160 солдат

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска за сутки потеряли в зоне СВО около 1 160 солдат, следует из сводки Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 175 солдат, в зоне группировки «Запад» — более 180. В результате действий группировок «Южная» и «Центр» потери ВСУ составили до 70 и свыше 380 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли до 290 солдат в зоне группировки «Восток» и до 65 военных в зоне ответственности группировки «Днепр».