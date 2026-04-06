ВСУ переносят полигоны и учебные центры в «безопасные районы» — Сырский
19:00 04.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины в целях безопасности рассредотачивают свои полигоны и учебные центры. Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский.
«Рассредоточение полигонов и учебных центров, переносим их в более безопасные районы, строим укрытия», — написал он в своем телеграм-канале.
В последнее время в Киеве неоднократно признавали, что для ВСУ складывается сложная ситуация в зоне боевых действий.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать