ВСУ переносят полигоны и учебные центры в «безопасные районы» — Сырский

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины в целях безопасности рассредотачивают свои полигоны и учебные центры. Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский.

«Рассредоточение полигонов и учебных центров, переносим их в более безопасные районы, строим укрытия», — написал он в своем телеграм-канале.

В последнее время в Киеве неоднократно признавали, что для ВСУ складывается сложная ситуация в зоне боевых действий.