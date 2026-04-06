Конфликт вокруг Ирана зашел в геостратегический тупик — Эрдоган

19:30 04.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфликт вокруг Ирана зашел в геостратегический тупик, международное сообщество должно активизировать усилия для его урегулирования, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте.

«Президент Эрдоган отметил, что процесс, начавшийся с вмешательства в Иране, зашел в геостратегический тупик, и международное сообщество должно активизировать усилия, чтобы положить конец этой войне», — говорится в сообщении департамента коммуникаций турецкого президента по итогам состоявшегося разговора.

