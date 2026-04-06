Сумма ущерба от паводков в Чечне и Дагестане превысит 1 млрд руб. — полпред

20:00 04.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Материальный ущерб, нанесенный обильными дождями и шквалистым ветром Чечне и Дагестану, предварительно оценивается на сумму более 1 млрд рублей, сообщил полпред президента в СКФО Юрий Чайка в ходе профильного совещания. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы Дагестана в канале в мессенджере Мах.

«Принимая во внимание, что зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию нескольких субъектов Российской Федерации, а нанесенный размер материального ущерба, по предварительным оценкам органов исполнительной власти Республики Дагестан и Чеченской Республики, составит более 1 млрд рублей, прошу субъекты совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в кратчайшие сроки подготовить и направить на рассмотрение в правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности документы, обосновывающие причиненный материальный ущерб», — передает пресс-служба слова Чайки.

