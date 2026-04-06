Судья Верховного суда Попов избран новым председателем ВККС РФ
11:32 06.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава второго судебного состава Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ Владимир Попов избран новым председателем Высшей квалификационной коллегии судей России (ВККС), передает корреспондент ТАСС из зала трансляции ВККС.
Председателя избрали с помощью открытого голосования все члены коллегии.
«Кто за избрание Попова на должность председателя Высшей квалификационной коллегии судей России РФ», — спросил председатель Верховного суда РФ Игорь Коаснов, который вел процедуру голосования. После этого члены коллегии отдали свои голоса за кандидатуру Попова.
«Решение принято единогласно», — объявил Краснов и поздравил Попова с назначением. Голосование прошло в открытом режиме. Краснов участвовал в заседании по видеосвязи. После своего избрания Попов продолжил заседание.
ВККС решает вопросы, связанные с назначением председателей судов на свои должности и снятия с этих должностей. Кроме того, ВККС решает вопросы о разрешении возбудить уголовное дело в отношении судьи, если он подозреватся в совершении преступления.
