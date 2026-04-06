Судья Верховного суда Попов избран новым председателем ВККС РФ

11:32 06.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава второго судебного состава Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ Владимир Попов избран новым председателем Высшей квалификационной коллегии судей России (ВККС), передает корреспондент ТАСС из зала трансляции ВККС.

Председателя избрали с помощью открытого голосования все члены коллегии.

«Кто за избрание Попова на должность председателя Высшей квалификационной коллегии судей России РФ», — спросил председатель Верховного суда РФ Игорь Коаснов, который вел процедуру голосования. После этого члены коллегии отдали свои голоса за кандидатуру Попова.

«Решение принято единогласно», — объявил Краснов и поздравил Попова с назначением. Голосование прошло в открытом режиме. Краснов участвовал в заседании по видеосвязи. После своего избрания Попов продолжил заседание.

ВККС решает вопросы, связанные с назначением председателей судов на свои должности и снятия с этих должностей. Кроме того, ВККС решает вопросы о разрешении возбудить уголовное дело в отношении судьи, если он подозреватся в совершении преступления.

12:32 06.04.2026
Ущерб Саудовской Аравии от операции США против Ирана превысил $10 млрд — WSJ
12:20 06.04.2026
Военное дело, которому немцы обучали военных ВСУ, актуально для 45-го года — пленный
12:05 06.04.2026
11 тыс. из 30 тыс. мобилизуемых ежемесячно дезертируют из ВСУ — военнослужащий
12:00 06.04.2026
РФ не может сотрудничать по МКС со всеми дружественными странами — Баканов
11:50 06.04.2026
Сбер выступил ГигаПартнером Недели космоса
11:38 06.04.2026
Собянин: Количество занимающихся спортом москвичей увеличилось в разы
11:20 06.04.2026
ФСБ задержала готовившего теракт против высокопоставленного чиновника Курской области
11:05 06.04.2026
У астронавтов будет лишь несколько часов на изучение поверхности Луны — агентство Канады
11:00 06.04.2026
Володин рассказал о наступившем периоде кризиса в Евросоюзе
10:32 06.04.2026
В Сеуле сочли поездку дочери Ким Чен Ына на танке демонстрацией преемственности власти
