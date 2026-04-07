Подросток ранил учителя у входа в пермскую школу

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подросток ранил учителя ножом у входа в школу в городе Добрянка Пермского края. Педагог находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.

«Сегодня утром на улице у входа в школу № 5 в Добрянке 17-летний подросток нанес ножевые ранения учителю. Состояние педагога оценивается как крайне тяжелое. Она находится в больнице, врачи борются за ее жизнь», — сообщил глава региона.

По словам Махонина, из Перми выехала бригада санитарной авиации в составе мультипрофильной бригады врачей.

Нападавшего задержали сотрудники полиции. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы.