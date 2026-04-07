Парламент Вьетнама избрал генсека ЦК КПВ То Лама президентом страны

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальное собрание (однопалатный парламент) Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) избрало генерального секретаря Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) То Лама президентом страны на срок полномочий с 2026 по 2031 год. Голосование по кандидатуре главы государства состоялось на проходящей в Ханое первой сессии избранного в марте Национального собрания СРВ 16-го созыва.

68-летний То Лам занимает пост главы правящей Компартии с августа 2024 года. На прошедшем в январе этого года 14-м съезде КПВ он был переизбран генсеком ЦК КПВ на срок полномочий с 2026 по 2031 год.