Организаторы теракта в «Крокусе» планировали еще один в тот же день в Москве

Организаторы теракта в концертном зале «Крокус сити холл» планировали устроить второй террористический акт на территории Москвы, но потом отказались от этого плана и решили совершить нападение только на «Крокус» усиленной группой боевиков. Об этом ТАСС сообщил один из участников судебного процесса.

«Как установлено следствием, проживающий за рубежом куратор „Сайфулло“ готовил завербованных и прошедших обучение боевиков к совершению двух террористических актов на территории Москвы. Второй теракт планировали совершить [одновременно] с нападением на „Крокус сити холл“. В нем должны были участвовать два человека, в „Крокусе“ — три», — сказал собеседник агентства. Куратор террористов под псевдонимом Сайфулло объявлен в розыск, он находится за пределами РФ.

Место второго теракта не указано, как и способ его совершения. «Но в результате него также планировалось убить много людей», — следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.