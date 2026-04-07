«Орион» направляется к Земле после облета Луны — НАСА

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экипаж американского космического корабля «Орион» в рамках миссии «Артемида-2», начинает возвращение к Земле после того, как облетел Луну, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

«Команда „Артемиды-2“ завершила наблюдение за Луной и теперь начинает возвращение домой», — говорится в сообщении на сайте управления. Отмечается, что «Орион» покинет зону гравитационного влияния Луны 7 апреля, когда отдалится от спутника Земли на 66 098 км.

Ранее в понедельник экипаж «Артемиды-2» установил новый рекорд дальности полета человека от Земли, превзойдя достижение экспедиции «Аполлон-13», а затем достиг наиболее удаленной от Земли точки своего полета при облете обратной стороны Луны.