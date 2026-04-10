Над регионами России за ночь сбили 151 украинский БПЛА

Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 151 украинский БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 57 БПЛА — над территорией Волгоградской области, 48 БПЛА — над территорией Ростовской области, 35 БПЛА — над территорией Белгородской области, 9 БПЛА — над акваторией Каспийского моря, 1 БПЛА — над территорией Республики Калмыкия и 1 БПЛА — над территорией Тамбовской области», — сообщили в военном ведомстве.