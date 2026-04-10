Житель Волгоградской области погиб в результате атаки БПЛА

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Житель города Волжский погиб в результате атаки украинских БПЛА в ночь на пятницу. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной администрации со ссылкой на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

«В результате ночной террористической атаки беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима, к сожалению, скончался от ранения осколками житель, находившийся в СНТ „Мичуринец“, Волжский», — цитирует Бочарова пресс-служба.