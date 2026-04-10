Житель Волгоградской области погиб в результате атаки БПЛА
09:05 10.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Житель города Волжский погиб в результате атаки украинских БПЛА в ночь на пятницу. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной администрации со ссылкой на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.
«В результате ночной террористической атаки беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима, к сожалению, скончался от ранения осколками житель, находившийся в СНТ „Мичуринец“, Волжский», — цитирует Бочарова пресс-служба.
НОВОСТИ
- 10:05 10.04.2026
- ЕК хочет лишить Сербию до 1,5 млрд евро финансирования за отношения с РФ — Politico
- 10:00 10.04.2026
- Два человека из пропавшей туристической группы на Камчатке найдены мертвыми
- 09:32 10.04.2026
- Мин Аун Хлайн официально вступил в должность президента Мьянмы
- 09:20 10.04.2026
- Президент США утверждает, что Иран не следует условиям соглашения в вопросе пропуска судов
- 09:00 10.04.2026
- Над регионами России за ночь сбили 151 украинский БПЛА
- 00:35 10.04.2026
- Украина готова «к зеркальным шагам» в ответ на объявленное РФ пасхальное перемирие - Зеленский
- 22:35 09.04.2026
- РФ с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля останавливает боевые действия на всех направлениях - сообщение
- 21:30 09.04.2026
- В заявлении от имени Моджтабы Хаменеи говорится о «великой победе Ирана» - СМИ
- 20:00 09.04.2026
- Вопрос о вступлении Украины в НАТО сейчас на повестке дня не стоит - Рютте
- 19:40 09.04.2026
- Португальский фрегат отправлен наблюдать за российскими военными на Балтике
