Президент США утверждает, что Иран не следует условиям соглашения в вопросе пропуска судов

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава американской администрации Дональд Трамп утверждает, что Иран плохо справляется с пропуском судов через Ормузский пролив, и это не отвечает условиям соглашения. Соответствующую публикацию он разместил в четверг в социальной сети Truth Social.

«Иран очень плохо, а некоторые даже сказали бы, что недостойно справляется с обеспечением поставок нефти через Ормузский пролив. Это не то соглашение, которого мы достигли», — написал хозяин Белого дома.