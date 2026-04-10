Мин Аун Хлайн официально вступил в должность президента Мьянмы

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый президент Мьянмы Мин Аун Хлайн официально вступил в должность. Церемония инаугурации состоялась в Ассамблее Союза (парламент) в присутствии депутатов.

Согласно Конституции Мьянмы, президент избирается на пятилетний срок. Вместе с Мин Аун Хлайном присягу приняли первый и второй вице-президенты Ньо Со и Нан Ни Ни Эй.

Кандидатуру Мин Аун Хлайна на пост президента 3 апреля поддержали большинство парламентариев, входящих в Собрание народных представителей (нижняя палата) и Собрание национальностей (верхняя палата). Новоизбранный президент Мьянмы ранее ушел с поста главнокомандующего вооруженными силами, который он занимал с 2011 года. На этой должности его сменил Е Вин У.

Ассамблея Союза была сформирована по итогам прошедших в три этапа в декабре — январе парламентских выборов, на которых победу одержала Партия солидарности и развития Союза (USDP). Представители USDP заняли в обеих палатах парламента 339 мест из 664. Согласно конституции республики, 25% мест в парламенте зарезервированы за военными. Как заявлял Мин Аун Хлайн, справедливые парламентские выборы были необходимы, чтобы урегулировать гражданский конфликт в стране политическими средствами.