НОВОСТИ

Мин Аун Хлайн официально вступил в должность президента Мьянмы

09:32 10.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый президент Мьянмы Мин Аун Хлайн официально вступил в должность. Церемония инаугурации состоялась в Ассамблее Союза (парламент) в присутствии депутатов.

Согласно Конституции Мьянмы, президент избирается на пятилетний срок. Вместе с Мин Аун Хлайном присягу приняли первый и второй вице-президенты Ньо Со и Нан Ни Ни Эй.

Кандидатуру Мин Аун Хлайна на пост президента 3 апреля поддержали большинство парламентариев, входящих в Собрание народных представителей (нижняя палата) и Собрание национальностей (верхняя палата). Новоизбранный президент Мьянмы ранее ушел с поста главнокомандующего вооруженными силами, который он занимал с 2011 года. На этой должности его сменил Е Вин У.

Ассамблея Союза была сформирована по итогам прошедших в три этапа в декабре — январе парламентских выборов, на которых победу одержала Партия солидарности и развития Союза (USDP). Представители USDP заняли в обеих палатах парламента 339 мест из 664. Согласно конституции республики, 25% мест в парламенте зарезервированы за военными. Как заявлял Мин Аун Хлайн, справедливые парламентские выборы были необходимы, чтобы урегулировать гражданский конфликт в стране политическими средствами.

НОВОСТИ

10:05 10.04.2026
ЕК хочет лишить Сербию до 1,5 млрд евро финансирования за отношения с РФ — Politico
0
81
10:00 10.04.2026
Два человека из пропавшей туристической группы на Камчатке найдены мертвыми
0
92
09:20 10.04.2026
Президент США утверждает, что Иран не следует условиям соглашения в вопросе пропуска судов
0
172
09:05 10.04.2026
Житель Волгоградской области погиб в результате атаки БПЛА
0
187
09:00 10.04.2026
Над регионами России за ночь сбили 151 украинский БПЛА
0
199
00:35 10.04.2026
Украина готова «к зеркальным шагам» в ответ на объявленное РФ пасхальное перемирие - Зеленский
0
797
22:35 09.04.2026
РФ с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля останавливает боевые действия на всех направлениях - сообщение
0
885
21:30 09.04.2026
В заявлении от имени Моджтабы Хаменеи говорится о «великой победе Ирана» - СМИ
0
903
20:00 09.04.2026
Вопрос о вступлении Украины в НАТО сейчас на повестке дня не стоит - Рютте
0
959
19:40 09.04.2026
Португальский фрегат отправлен наблюдать за российскими военными на Балтике
0
981

Возврат к списку