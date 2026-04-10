Мин Аун Хлайн официально вступил в должность президента Мьянмы
09:32 10.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый президент Мьянмы Мин Аун Хлайн официально вступил в должность. Церемония инаугурации состоялась в Ассамблее Союза (парламент) в присутствии депутатов.
Согласно Конституции Мьянмы, президент избирается на пятилетний срок. Вместе с Мин Аун Хлайном присягу приняли первый и второй вице-президенты Ньо Со и Нан Ни Ни Эй.
Кандидатуру Мин Аун Хлайна на пост президента 3 апреля поддержали большинство парламентариев, входящих в Собрание народных представителей (нижняя палата) и Собрание национальностей (верхняя палата). Новоизбранный президент Мьянмы ранее ушел с поста главнокомандующего вооруженными силами, который он занимал с 2011 года. На этой должности его сменил Е Вин У.
Ассамблея Союза была сформирована по итогам прошедших в три этапа в декабре — январе парламентских выборов, на которых победу одержала Партия солидарности и развития Союза (USDP). Представители USDP заняли в обеих палатах парламента 339 мест из 664. Согласно конституции республики, 25% мест в парламенте зарезервированы за военными. Как заявлял Мин Аун Хлайн, справедливые парламентские выборы были необходимы, чтобы урегулировать гражданский конфликт в стране политическими средствами.
НОВОСТИ
- 10:05 10.04.2026
- ЕК хочет лишить Сербию до 1,5 млрд евро финансирования за отношения с РФ — Politico
- 10:00 10.04.2026
- Два человека из пропавшей туристической группы на Камчатке найдены мертвыми
- 09:20 10.04.2026
- Президент США утверждает, что Иран не следует условиям соглашения в вопросе пропуска судов
- 09:05 10.04.2026
- Житель Волгоградской области погиб в результате атаки БПЛА
- 09:00 10.04.2026
- Над регионами России за ночь сбили 151 украинский БПЛА
- 00:35 10.04.2026
- Украина готова «к зеркальным шагам» в ответ на объявленное РФ пасхальное перемирие - Зеленский
- 22:35 09.04.2026
- РФ с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля останавливает боевые действия на всех направлениях - сообщение
- 21:30 09.04.2026
- В заявлении от имени Моджтабы Хаменеи говорится о «великой победе Ирана» - СМИ
- 20:00 09.04.2026
- Вопрос о вступлении Украины в НАТО сейчас на повестке дня не стоит - Рютте
- 19:40 09.04.2026
- Португальский фрегат отправлен наблюдать за российскими военными на Балтике
