ЕК хочет лишить Сербию до 1,5 млрд евро финансирования за отношения с РФ — Politico

10:05 10.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия может лишиться финансирования от Евросоюза в размере до 1,5 млрд евро из-за близких отношений с Россией. Об этом пишет газета Politico.

Как отмечает издание, в 2014 году были запущены переговоры о вступлении Сербии в объединение. Белград имеет право получать гранты и финансирование на проведение правовых реформ. По словам неназванного чиновника из ЕС, сотрудничество Сербии с Россией стало одной из причин, по которой Еврокомиссия ужесточила свою позицию.

«Происходящее в Сербии нас очень беспокоит. Есть законы, которые подрывают независимость судебной власти, протестующих пытаются подавить, вновь и вновь происходит вмешательство в работу независимых СМИ. <…> Мы также ожидаем, что Сербия, будучи кандидатом, будет разделять нашу внешнюю политику», — заявила изданию еврокомиссар по расширению ЕС Марта Кос.

По ее словам, Еврокомиссия проверяет, удовлетворяет ли Сербия требованиям на получение выплат от Евросоюза. Посол Сербии при ЕС Даниэль Апостолович выразил уверенность, что до лишения финансирования не дойдет, между Белградом и Брюсселем идут интенсивные переговоры. «Мы не отказываемся от полноценного вступления в ЕС», — сказал он Politico.

Ранее Кос заявляла, что Еврокомиссия намерена использовать европейские программы финансовой поддержки Сербии для оказания давления на эту страну, чтобы заставить ее выполнять политические требования Брюсселя. Она отмечала, что Сербия придерживается «особых отношений с Россией», что, по мнению ЕС, нарушает ее обязательства как кандидата на вступление в ЕС.

