Ученые РФ нашли способ стимулировать нейроны мозга без операции

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) нашли способ стимулировать нейроны мозга без операции для лечения неврологических заболеваний. Новую технологию можно адаптировать под любую клиническую задачу: от лечения боли до восстановления после инсульта, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.

Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда. Результаты работы опубликованы в журнале Ceramics International.

«Материаловеды ТПУ в составе научной коллаборации разработали биосовместимые наночастицы, которые под действием слабых магнитных полей позволяют стимулировать работу нейронов головного мозга без хирургических вмешательств и имплантатов. Результаты исследований показали, что оптимизация структуры магнитоэлектрических наночастиц позволяет повысить количество стимулируемых нервных клеток за счет увеличения в три раза притока кальция к нейронам. Новая технология закладывает научные основы неинвазивного лечения неврологических заболеваний», — сказано в сообщении.