Пострадавшие от стихии в Дагестане и Чечне получат выплаты из федерального бюджета

Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пострадавшим в результате наводнения в Дагестане и Чечне будет оказана помощь из федерального бюджета. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

«Это именно так. Все выплаты, которые положены, все будут выплачены», — сказал он.

Министр, возглавляющий правительственную комиссию, сообщил, что президент России держит ситуацию на личном контроле.