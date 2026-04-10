Пострадавшие от стихии в Дагестане и Чечне получат выплаты из федерального бюджета
17:40 10.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пострадавшим в результате наводнения в Дагестане и Чечне будет оказана помощь из федерального бюджета. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков.
«Это именно так. Все выплаты, которые положены, все будут выплачены», — сказал он.
Министр, возглавляющий правительственную комиссию, сообщил, что президент России держит ситуацию на личном контроле.
