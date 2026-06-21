Делегация Ирана на переговорах в Швейцарии не собирается продолжать диалог, пока Трамп не извинится - СМИ
21:05 21.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иранская делегация, участвующая в Швейцарии в диалоге с представителями США, не намерена продолжать официальные встречи до тех пор, пока американский президент Дональд Трамп не принесет извинения за высказанные им угрозы во время встреч делегаций. С таким утверждением выступил телеканал Al Mayadeen.
По его информации, делегация Ирана «не вернется к переговорам, пока Трамп не принесет извинения». Телеканал также указывает, что иранские переговорщики теперь настаивают «не только на прекращении боевых действий в Ливане, но и выдвинули требование вывода [израильских] войск из Южного Ливана».
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