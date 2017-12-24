Мэй: У России не получится подорвать международную систему правил

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй утверждает, что Россия якобы пытается подорвать международную систему правил.

"Мы оба очень глубоко обеспокоены попытками России сделать информацию оружием", - сказала она в четверг на совместной пресс-конференции в Варшаве со своим польским коллегой Матеушем Моравецким. По ее утверждению, руководство РФ якобы "пытается подорвать международную систему, действующую на основе установленных правил, и оно не преуспеет в этом".