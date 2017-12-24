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ЕС продлил экономические санкции против России на полгода

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08:36 22.12.2017 Источник: Lenta.ru

Совет Евросоюза принял решение о продлении экономических санкций против России на шесть месяцев. Об этом сообщается на сайте высшего политического органа ЕС.

«Это решение вытекает из представления президента [Франции Эммануэля] Макрона и канцлера [ФРГ Ангелы] Меркель в Европейском совете 14 декабря 2017 года о состоянии реализации минских соглашений. Продолжительность санкций была связана с полным выполнением подписанных Европейским советом минских соглашений 19 марта 2015 года, которые должны были быть реализованы к 31 декабря 2015 года. Поскольку этого не произошло, ограничительные меры продлеваются на шесть месяцев», — говорится в мотивировочной части решения. В сообщении указано, что предложение о пролонгации рестриктивных мер было поддержано единогласно.

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