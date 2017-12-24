ЕС продлил экономические санкции против России на полгода
08:36 22.12.2017 Источник: Lenta.ru
Совет Евросоюза принял решение о продлении экономических санкций против России на шесть месяцев. Об этом сообщается на сайте высшего политического органа ЕС. «Это решение вытекает из представления президента [Франции Эммануэля] Макрона и канцлера [ФРГ Ангелы] Меркель в Европейском совете 14 декабря 2017 года о состоянии реализации минских соглашений. Продолжительность санкций была связана с полным выполнением подписанных Европейским советом минских соглашений 19 марта 2015 года, которые должны были быть реализованы к 31 декабря 2015 года. Поскольку этого не произошло, ограничительные меры продлеваются на шесть месяцев», — говорится в мотивировочной части решения. В сообщении указано, что предложение о пролонгации рестриктивных мер было поддержано единогласно.
Новости
- 21:00 23.12.2017
- Британская принцесса подверглась критике из-за броши в виде негра
- 20:30 23.12.2017
- В Польше назначат министра по борьбе со смогом
- 20:00 23.12.2017
- Движение ФАТХ призвало палестинцев к уличным акциям протеста на Рождество
- 19:30 23.12.2017
- Установка скульптур патриархов у храма Христа Спасителя обойдётся в 80 млн руб.
- 19:00 23.12.2017
- Джонсон считает справедливым сохранение за Асадом поста президента Сирии до выборов
- 18:30 23.12.2017
- Зюганов предложил упростить процедуру импичмента президента
- 18:00 23.12.2017
- "Гражданская инициатива" выдвинула Собчак кандидатом в президенты России
- 17:30 23.12.2017
- Турчак избран секретарем Генсовета "Единой России"
- 17:00 23.12.2017
- Илон Маск назвал ракету своей компании "ядерным НЛО из Северной Кореи"
- 16:30 23.12.2017
- В ВМФ РФ рассказали об открытии 11 островов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать