ЕС продлил экономические санкции против России на полгода

08:36 Источник: Lenta.ru

Совет Евросоюза принял решение о продлении экономических санкций против России на шесть месяцев. Об этом сообщается на сайте высшего политического органа ЕС.

«Это решение вытекает из представления президента [Франциии канцлера [ФРГв Европейском совете 14 декабря 2017 года о состоянии реализации минских соглашений. Продолжительность санкций была связана с полным выполнением подписанных Европейским советом минских соглашений 19 марта 2015 года, которые должны были быть реализованы к 31 декабря 2015 года. Поскольку этого не произошло, ограничительные меры продлеваются на шесть месяцев», — говорится в мотивировочной части решения. В сообщении указано, что предложение о пролонгации рестриктивных мер было поддержано единогласно.