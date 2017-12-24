Госдума сэкономила в 2017 году около 500 млн рублей
13:20 22.12.2017
Нижняя палата парламента сэкономила в этом году около 500 миллионов рублей, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время последнего пленарного заседания.
— Мы об этом более точно сможем сказать в начале следующего года, когда подведём итоги. Но эта экономия будет порядка 500 миллионов, — отметил Володин.
Спикер Госдумы добавил, что удалось сэкономить на фонде оплаты труда. Володин привёл в пример тот факт, что когда кто-то из депутатов не мог присутствовать на пленарках, он писал заявление об отсутствии за свой счёт.
— И у нас эта экономия, она набралась около 40 миллионов. Поэтому мы достаточно экономно строили свою работу в плане финансов, — подытожил спикер нижней палаты парламента.
Добавим, что сегодня Госдума закрывает осеннюю сессию. Life.ru
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