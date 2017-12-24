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Новости

Академики сочли, что глава ФСБ попытался оправдать сталинские репрессии

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10:30 23.12.2017 Источник: Эхо Москвы

Группа академиков и членов-корреспондентов РАН подписала открытое письмо с критикой в адрес главы ФСБ Александра Бортникова. Поводом стало интервью, которое глава спецслужбы дал «Российской газете» в начале недели, оно было приурочено к столетию со дня образования Всероссийской чрезвычайной комиссии. Академики считают, что Бортников попытался оправдать сталинские репрессии. 

Такие высказывания нельзя было оставить без внимания, — считает доктор филологических наук, член-корреспондент РАН Фёдор Успенский.

Открытое письмо опубликовала газета «Коммерсантъ». Учёные, которые поставили под обращением свои подписи, заявили, что призывают всех здравомыслящих людей, не желающих своим детям пережить ужасы 30-х годов, присоединиться к протесту против ревизии представлений о бесчеловечности репрессий.  Эхо Москвы

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комментарии(1)

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виктор Бабичев 11:13 23.12.2017

Это писали не учёные а провокаторы под мантией учёных.

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