Академики сочли, что глава ФСБ попытался оправдать сталинские репрессии
10:30 23.12.2017 Источник: Эхо Москвы
Группа академиков и членов-корреспондентов РАН подписала открытое письмо с критикой в адрес главы ФСБ Александра Бортникова. Поводом стало интервью, которое глава спецслужбы дал «Российской газете» в начале недели, оно было приурочено к столетию со дня образования Всероссийской чрезвычайной комиссии. Академики считают, что Бортников попытался оправдать сталинские репрессии.
Такие высказывания нельзя было оставить без внимания, — считает доктор филологических наук, член-корреспондент РАН Фёдор Успенский.
Открытое письмо опубликовала газета «Коммерсантъ». Учёные, которые поставили под обращением свои подписи, заявили, что призывают всех здравомыслящих людей, не желающих своим детям пережить ужасы 30-х годов, присоединиться к протесту против ревизии представлений о бесчеловечности репрессий. Эхо Москвы
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комментарии(1)
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виктор Бабичев 11:13 23.12.2017
Это писали не учёные а провокаторы под мантией учёных.
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