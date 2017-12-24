Путин потребовал убрать двусмысленные нормы, позволяющие совершать "наезды на бизнес"
14:37 23.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Законодательство РФ должно быть избавлено от нечетких и двусмысленных норм, которые позволяют нечестным правоохранителям "наезжать" на бизнес и "собирать дань" с предпринимателей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России".
Он отметил, что создание условий для развития бизнеса является гарантией необратимости и устойчивости развития страны. В том числе, по его словам, нужно снимать искусственные барьеры и необоснованные ограничения.
"Считаю важным продолжить курс на совершенствованию и либерализацию законодательства. В том числе, нужно убрать все нечеткие, двусмысленные, размытые правовые нормы, которые нечистоплотные представители правоохранительных органов используют для наезда на бизнес, для того, чтобы собирать дань или отнимать собственность", - сказал Путин под аплодисменты зала.
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