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Путин потребовал убрать двусмысленные нормы, позволяющие совершать "наезды на бизнес"

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14:37 23.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законодательство РФ должно быть избавлено от нечетких и двусмысленных норм, которые позволяют нечестным правоохранителям "наезжать" на бизнес и "собирать дань" с предпринимателей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России".

Он отметил, что создание условий для развития бизнеса является гарантией необратимости и устойчивости развития страны. В том числе, по его словам, нужно снимать искусственные барьеры и необоснованные ограничения.

"Считаю важным продолжить курс на совершенствованию и либерализацию законодательства. В том числе, нужно убрать все нечеткие, двусмысленные, размытые правовые нормы, которые нечистоплотные представители правоохранительных органов используют для наезда на бизнес, для того, чтобы собирать дань или отнимать собственность", - сказал Путин под аплодисменты зала.

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