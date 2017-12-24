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Илон Маск назвал ракету своей компании "ядерным НЛО из Северной Кореи"

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17:00 23.12.2017 Источник: Газета.Ru

Основатель SpaceX Илон Маск в шутку назвал ракету своей компании «ядерным НЛО из Северной Кореи». Об этом он написал в твиттере. Маск прикрепил опубликовал в твиттере видеозапись пуска ракеты SpaceX.

«Ядерное инопланетное НЛО из Северной Кореи», — подписал Маск видеоролик.

Перед этим один из пользователей поблагодарил Маска за то, что светящаяся ракета в небе заставила вновь задуматься об инопланетянах. Основатель SpaceX ответил пользователю, что «это точно были инопланетяне».

Ранее SpaceX провела пуск ракеты-носителя Falcon 9 с десятью спутниками Iridium. Газета.Ru

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