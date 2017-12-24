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Новости

Зюганов предложил упростить процедуру импичмента президента‍

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18:30 23.12.2017 Источник: Известия

В КПРФ предложили уточнить в Конституции норму относительно президентских полномочий. Представители партии считают, что никто не должен быть президентом больше двух сроков за всю жизнь.

Как сообщается со ссылкой на лидера КПРФ Геннадия Зюганова, процедуру импичмента необходимо упростить. Кроме того, по его мнению, нужно четко прописать в Основном законе, что никто не имеет права вступать в должность президента более двух раз за свою жизнь.

Ранее стало известно, что Зюганов заверил, что не допустит захоронения Ленина. Известия

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