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Новости

Работающих студентов могут освободить от страховых взносов

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09:20 25.12.2017 Источник: Известия

Работающих российских студентов могут освободить от страховых взносов. Такая возможность рассматривается в Минтруде, заявил глава ведомства Максим Топилин.

Министр отметил, что данная мера «поможет стимулировать молодежную занятость». Топилин подчеркнул, что в настоящий момент эксперты обсуждают схему освобождения от уплаты страховых взносов.

«Любая льгота — это трансферт, расход федерального бюджета: если не платятся страховые взносы, надо компенсировать потери в правах», — приводит РИА «Новости» слова Топилина.

По данным ведомства, по состоянию на 1 октября 2017 года на учете в органах службы занятости состояло 70,4 тыс. безработных граждан в возрасте 16–24 лет. Продолжительность безработицы среди россиян в возрасте 16–29 лет составила 4,9 месяца. Известия

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