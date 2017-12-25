Работающих студентов могут освободить от страховых взносов
09:20 25.12.2017 Источник: Известия
Работающих российских студентов могут освободить от страховых взносов. Такая возможность рассматривается в Минтруде, заявил глава ведомства Максим Топилин.
Министр отметил, что данная мера «поможет стимулировать молодежную занятость». Топилин подчеркнул, что в настоящий момент эксперты обсуждают схему освобождения от уплаты страховых взносов.
«Любая льгота — это трансферт, расход федерального бюджета: если не платятся страховые взносы, надо компенсировать потери в правах», — приводит РИА «Новости» слова Топилина.
По данным ведомства, по состоянию на 1 октября 2017 года на учете в органах службы занятости состояло 70,4 тыс. безработных граждан в возрасте 16–24 лет. Продолжительность безработицы среди россиян в возрасте 16–29 лет составила 4,9 месяца. Известия
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