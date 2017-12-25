Секреты Алтая под защитой: депутаты запретили СМИ-иностранным агентам посещать Заксобрание

12:32 Источник: НГ-Online

В Алтайском крае депутаты регионального Заксобрания приняли решение запретить посещать заседания местного парламента представителям американских СМИ, признанных в России иностранными агентами. Как сообщает ИА Flashsiberia, в принятом постановлении говорится: «Установить запрет на посещение Алтайского краевого Законодательного собрания представителями средств массовой информации Соединенных Штатов Америки, признанных иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента». При этом запрет, который инициировали местные единороссы, поддержали 63 из 68 местных депутатов.

При этом в списке журналистов, аккредитованных Заксобранием Алтайского края, содержится 46 человек, все они представляют местные и региональные СМИ. Работников американских изданий, как и сотрудников изданий-иностранных агентов, среди них нет.

В реестре СМИ, выполняющих функции иностранного агента, опубликованном на сайте Минюста, сейчас значатся девять изданий. Это «Голос Америки», «Idel. Реалии», «Кавказ. Реалии», «Крым. Реалии», «Сибирь. Реалии», телеканал «Настоящее время», Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода, «Фактограф».

Нужно отметить, что это уже не первый случай, когда региональные депутаты стараются оградить свои собрания от интереса СМИ-иностранных агентов. Председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив 7 декабря заявлял, что региональные намерены запретить вход в здание представителям иностранных СМИ, признанных иностранными агентами. Заявления Шимкива последовало после того, как депутаты Государственной думы РФ днем ранее проголосовали за запрет на посещение федерального парламента представителями «Голоса Америки» и «Радио Свободы» – за это постановление выступили 413 депутатов, лишь один проголосовал против. Руководитель комитета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова тогда пояснила, что запрет введен лишь против двух американских организаций, а не против всех девяти СМИ, ранее признанных иностранными агентами.