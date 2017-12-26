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Новости

Навальный обжалует отказ ЦИК в регистрации на выборах

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20:40 25.12.2017 Источник: Ведомости

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что обжалует сегодняшний отказ Центризбиркома в регистрации его инициативной группы на выборах президента в Конституционном суде.

«Мы, конечно, безусловно обжалуем это везде - в Конституционном суде. Но мы понимаем отлично, что это часть одной системы», - заявил Навальный в понедельник журналистам.

ЦИК отказал в регистрации группе избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на пост президента России Алексея Навального, по причине отсутствия у него пассивного избирательного права из-за судимости по тяжкой статье.  "Ведомости"

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комментарии(1)

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Genrikh 23:51 25.12.2017

Отказ Навальному создал, как я и предсказывал, замечательную ситуацию для Собчак и Явлинского. Только что Собчак предложила Навальному стать ее доверенным лицом. Будучи наверняка зарегистрированными, эти оба ставленника Путина полностью разденутся в глазах избирателей. У меня для их оценки нет приличных русских слов.

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