Навальный обжалует отказ ЦИК в регистрации на выборах
20:40 25.12.2017 Источник: Ведомости
Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что обжалует сегодняшний отказ Центризбиркома в регистрации его инициативной группы на выборах президента в Конституционном суде.
«Мы, конечно, безусловно обжалуем это везде - в Конституционном суде. Но мы понимаем отлично, что это часть одной системы», - заявил Навальный в понедельник журналистам.
ЦИК отказал в регистрации группе избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на пост президента России Алексея Навального, по причине отсутствия у него пассивного избирательного права из-за судимости по тяжкой статье. "Ведомости"
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комментарии(1)
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Genrikh 23:51 25.12.2017
Отказ Навальному создал, как я и предсказывал, замечательную ситуацию для Собчак и Явлинского. Только что Собчак предложила Навальному стать ее доверенным лицом. Будучи наверняка зарегистрированными, эти оба ставленника Путина полностью разденутся в глазах избирателей. У меня для их оценки нет приличных русских слов.
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