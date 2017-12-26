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Место и время обмена пленными в Донбассе объявят 27 декабря

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07:24 26.12.2017

Место и время обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками будут объявлены утром 27 декабря. Об этом рассказал журналистам глава общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.

«Место и время вам сообщат 27 декабря. Мы специально сегодня об этом не говорили, хотя, естественно, договорились и по поводу места, и по поводу времени», - сказал Медведчук. По его словам, решение не говорить дату обмена заранее было принято из соображений безопасности. При этом утром в среду каждая из сторон сообщит эту информацию представителям СМИ.

Встречу по вопросу обмена пленными в Донбассе провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На ней, помимо Медведчука, также присутствовали главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Александр Захарченко.
"Донбасс сегодня"

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