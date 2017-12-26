Патрушев: Нагнетание вокруг КНДР находится в русле установок США по сдерживанию РФ и КНР

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев не исключает, что нагнетание ситуации вокруг КНДР может находиться в русле стратегических установок США, направленных на сдерживание России и Китая.

"Ни для кого уже не секрет, что ракетно-ядерная проблема КНДР, по сути, используется как предлог для продолжения милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона в интересах сдерживания России и Китая, - заявил он в интервью газете "Аргументы и факты". - Вашингтон последовательно реализует свои планы по размещению в странах региона элементов своей глобальной системы ПРО". "Поэтому нельзя исключать, что нагнетание обстановки вокруг КНДР во многом способствует реализации стратегических установок Соединенных Штатов", - заключил секретарь Совбеза.



