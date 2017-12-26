Росгвардия готова к общественным акциям, которые возможны перед выборами президента
14:32 26.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Росгвардия готова к тому, что в период предвыборной кампании в РФ будут проводиться общественные акции, заявил во вторник на пресс-конференции в ТАСС первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) Сергей Меликов.
"Будет усилена охрана общественного порядка на избирательных участках и в местах проведения массовых мероприятий не только 18 марта (день выборов президента РФ). Мы предполагаем, что в ходе предвыборной кампании будут проходить различные общественные акции", - сказал Меликов.
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комментарии(2)
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Genrikh 15:36 26.12.2017
Как изящно выразился опричник: общественные акции. Нет, чтобы сказать: беспорядки, бойкоты, забастовки, демонстрации, саботажи, листовки, нежелательные сообщения, сопротивления законным действиям власти, патрули, уничтожения бюллетений, злоупотребления наблюдательством, вредные видео и фотосъемки, экстремистские статьи и речи.... да мало ли что еще окажется вредным для власти. С.Меликов - большой дипломат с дубиной за спиной.
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Genrikh 15:53 26.12.2017
Вот такой текст сейчас прочитал на Эхе: МВД запретило типографиям печатать листовки, которые дискредитируют власть в период предвыборной кампании. Меликову поздравление с Новым годом.
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