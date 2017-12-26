Росгвардия готова к общественным акциям, которые возможны перед выборами президента

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росгвардия готова к тому, что в период предвыборной кампании в РФ будут проводиться общественные акции, заявил во вторник на пресс-конференции в ТАСС первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) Сергей Меликов.

"Будет усилена охрана общественного порядка на избирательных участках и в местах проведения массовых мероприятий не только 18 марта (день выборов президента РФ). Мы предполагаем, что в ходе предвыборной кампании будут проходить различные общественные акции", - сказал Меликов.