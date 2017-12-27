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Новости

Украина ввела биометрический контроль для россиян

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08:48 27.12.2017 Источник: РОСБАЛТ

Желающие посетить Украину россияне скоро будут обязаны не только предъявлять загранпаспорта, но и проходить биометрический контроль и документально подтверждать цели поездки. По словам советника главы МВД Украины Зоряна Шкиряка, биометрический контроль для россиян введут на некоторых участках границы уже с 27 декабря. Отпечатки пальцев здесь будут проверять мобильные комплексы, написал он в Facebook. Полный запуск системы намечен на начало 2018 года.

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