Украина ввела биометрический контроль для россиян

08:48 Источник: РОСБАЛТ

Желающие посетить Украину россияне скоро будут обязаны не только предъявлять загранпаспорта, но и проходить биометрический контроль и документально подтверждать цели поездки. По словам советника главы МВД Украины, биометрический контроль для россиян введут на некоторых участках границы уже с 27 декабря. Отпечатки пальцев здесь будут проверять мобильные комплексы, написал он в Facebook. Полный запуск системы намечен на начало 2018 года.