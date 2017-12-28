ПВО РФ в Сирии перехватили ракеты, запущенные по базе Хмеймим

07:32

Средства ПВО России в Сирии перехватили две ракеты боевиков, запущенные по российской военной базе Хмеймим, сообщает Al Masdar News. Террористы запустили ракеты в сторону авиабазы из города Бдама, который находится в провинции Идлиб, отмечает издание.

Обе ракеты были сбиты пушечным и ракетным огнём из ЗРПК «Панцирь-С1». В настоящее время вертолёты ВВС РФ патрулируют район, откуда была проведена атака. RT