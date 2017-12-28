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При взрыве в Петербурге пострадали 13 человек, 8 остаются в больницах

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09:05 28.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тринадцать человек, по последним данным, пострадали при взрыве в супермаркете на Кондратьевском проспекте Петербурга в среду, восемь из них остаются в больницах, сообщила в четверг вице-губернатор по социальным вопросам Анна Митянина.

Ранее сообщалось о десяти пострадавших.

"По состоянию на 08:00 мск 28 декабря общее количество пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте - 13 человек. Из них от госпитализации отказались пять пострадавших. Остаются в стационарах: средней тяжести - пятеро, в удовлетворительной - трое", - написала она в "Твиттере".

Детей среди пострадавших нет, отметили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Сообщение о взрыве в супермаркете поступило накануне около 18:30 мск. Взрывное устройство с поражающими элементами сработало в развлекательном комплексе "Гигант Холл", на первом этаже, возле камер хранения магазина "Перекресток".

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