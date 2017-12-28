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СМИ: По делу о коррупции в Саудовской Аравии были задержаны и западные бизнесмены

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10:20 28.12.2017 Источник: Lenta.ru

Среди задержанных в Саудовской Аравии по делу о коррупции оказались 17 бизнесменов из стран Запада. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Daily Mail.

По данным издания, в настоящий момент лишены свободы восемь граждан США, шесть британцев и три француза. Некоторые из них находились в Саудовской Аравии по временному разрешению на работу, другие длительное время проживают в стране и имеют вид на жительство. Они, как и задержанные саудиты, подвергаются различным пыткам и оскорблениям. Все они удерживаются в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде.

Между тем, эту информацию пока отказались комментировать как власти Саудовской Аравии, так и власти США, Великобритании и Франции.

В ноябре Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, среди которых члены королевской семьи, бывшие министры, военные и предприниматели. По подсчетам властей страны, из казны через коррупционные сделки было выведено более 100 миллиардов долларов.  Lenta.Ru

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