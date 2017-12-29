Путин подписал закон о ежемесячных выплатах на детей
08:39 29.12.2017
Президент России Владимир Путин поставил свою подпись под законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющих детей», который ранее был одобрен парламентом страны. Документ появился на интернет-портале правовой информации. «Установить, что право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка … имеют граждане России, постоянно проживающие на территории РФ», — говорится в тексте закона, который начнет работать с 1 января 2018 года. ИА EADaily
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