Израиль поразил две позиции ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел

15:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В ответ на ракетный обстрел Израиль поразил две позиции ХАМАС в секторе Газа. Об этом говорится в коммюнике пресс-службы Армии обороны Израиля.

Ранее сообщалось, что из сектора Газа по Израилю было запущено три ракеты. Израильским военным удалось сбить два боевых снаряда, а третий повредил здание. Информации о пострадавших нет. Говорит Москва