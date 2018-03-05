Россия передала Украине двоих задержанных ранее пограничников
14:00 02.03.2018 Источник: Газета.Ru
Президент Украины Петр Порошенко сообщил в фейсбуке о передаче российской стороной двух задержанных ранее украинских пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака.
«Как и обещал на пресс-конференции, еще двое украинцев освобождены из плена. Это наши пограничники Богдан Марцонь, Игорь Дзюбак», — написал Порошенко.
Порошенко отметил, что пообщался с пограничниками по телефону.
«С пункта пропуска Гоптовка в Харьковской они направятся в госпиталь, где им будет оказана вся необходимая медицинская помощь», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Порошенко созвал СНБО для обсуждения санкций против России. Газета.Ru
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