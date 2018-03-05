В Москве началась запись на участие в проекте по активному долголетию

14:10

В российской столице стартовал процесс записи пожилых горожан на участие в пилотном проекте, который через некоторое время будет превращен в городскую программу по активному долголетию. По словам московского градоначальника Сергея Собянина, горожане уже могут записываться на участие в проекте. «Спорт, досуг, творчество, обучение - все это бесплатно», - отметил чиновник в своем Twitter. Как уточнил глава города, проект будет развиваться «не один месяц», однако в результате в мегаполисе должна появиться серьезная инфраструктура для москвичей старшего поколения, которая позволит им вести активный образ жизни, чувствовать свою причастность к жизни города. Запись на участие в проекте была открыта 1 марта, для того, чтобы подать заявку, жителю города нужно прийти в ближайший территориальный центр соцобслуживания с паспортом, СНИЛСом и социальной картой москвича. Подать документы на участие в различных активностях, такие как кружки, секции, мастер-классы, можно будет в течение всего года.