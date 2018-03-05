Янукович утверждает, что не просил ввести российские войска на Украину зимой 2014-го года
17:40 02.03.2018 Источник: Эхо Москвы
Виктор Янукович утверждает, что не просил Кремль ввести российские войска на Украину зимой 2014-го года. Об этом бывший президент рассказал на пресс-конференции в Москве.
Обращение к России, направленное в разгар событий на Майдане, Виктор Янукович отказывается считать просьбой о вводе войск. «Опираясь на договор о взаимопомощи, я предлагал рассмотреть вопрос о проведении полицейской миротворческой миссии», — сказал бывший украинский президент, общаясь с журналистами. На пресс-конференцию Янукович пришел с адвокатами, которые продемонстрировали копию того самого письма Путину. Она уже опубликована на сайте RT. В документе речь действительно идет о «возможности проведения военной или полицейской миротворческой миссии», утверждается, что с таким же предложением 22 февраля 2014 года, находясь в Донецке, Янукович обратился к гарантам подписания соглашения об урегулировании политического кризиса. Ими стали представители Германии, Польши и Франции. Адвокаты бывшего президента направят копию письма в прокуратуру Украины, юристы считают, что это даст основание снять с Януковича обвинение в госизмене. Вместе с тем, всё на том же сайте RT опубликовано и заявление Януковича к Путину уже от 1 марта, гдё черным по белому написана просьба ввести российские войска на Украину.
Текст письма Януковича на Генассамблее ООН зачитывал и бывший постпред России Виталий Чуркин, получение такого документа подтверждали и в МИДе. В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее говорил, что в Кремль просьба о вводе войск не поступала. Эхо Москвы
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