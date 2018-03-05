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Путин: Борьба с коррупцией в Дагестане проводится в интересах народа

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19:30 02.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Борьба с коррупцией в Дагестане проводится в интересах людей и будет продолжена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Правда и справедливость".

"Все, что делается, делается в интересах народа Дагестана, и это будет продолжено", - сказал президент, отвечая на вопрос журналистки из этой республики о том, продолжится ли борьба с коррупцией в Дагестане и после выборов президента РФ. 

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