Прокуратура Берлина: Обвиняемый в поставках кокаина из Аргентины арестован

20:15 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в Берлине принял постановление об аресте Андрея Ковальчука, обвиняемого в организации поставок кокаина из Аргентины в Россию и другие страны Европы. Об этом корр. ТАСС сообщил в пятницу представитель прокуратуры германской столицы.

"Он помещен под арест, теперь Высший земельный суд Берлина будет принимать решение по вопросу его экстрадиции", - сказал он по телефону.