Прокуратура Берлина: Обвиняемый в поставках кокаина из Аргентины арестован
20:15 02.03.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд в Берлине принял постановление об аресте Андрея Ковальчука, обвиняемого в организации поставок кокаина из Аргентины в Россию и другие страны Европы. Об этом корр. ТАСС сообщил в пятницу представитель прокуратуры германской столицы.
"Он помещен под арест, теперь Высший земельный суд Берлина будет принимать решение по вопросу его экстрадиции", - сказал он по телефону.
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