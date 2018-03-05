В Дании сочли, что Россия перестала быть "пьяницей в углу ринга"
10:00 03.03.2018 Источник: Газета.Ru
После информации о новых видах российского оружия в послании президента России Владимира Путина спикер Датской народной партии по вопросам обороны Марие Краруп заявила, что Россия находится в более хорошем положении, чем в 90-е годы, сообщает Berlingske.
По ее словам, наличие такого оружия свидетельствует о намерении защищать собственные интересы, а не об экспансивной стратегии.
«Западу, конечно, больше всего хотелось бы, что Россия была как в 90-е годы: старый пьяница, загнанный в угол ринга, вроде Ельцина. Но это больше не так. Россия в Грузии и Крыму доказала, что страна не будет все время лишь отступать, когда что-то идет вразрез с ее интересами», — сказала Краруп.
Ранее Путин назвал две причины, по которым страна может прибегнуть к использованию ядерного вооружения. Газета.Ru
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