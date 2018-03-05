Съезд "Партии прогресса" оказался сорван
10:30 03.03.2018 Источник: Эхо Москвы
Съезд «Партии прогресса», который должен был состояться сегодня, оказался сорван. Ее лидер Алексей Навальный объяснил неудачу неожиданным отказом в предоставлении помещения. Долгая подготовка к съезду и приглашение делегатов из десятков российских регионов оказались напрасными — несмотря на заключенный ранее договор, арендодатель в последний момент отказался предоставить площадку. По словам Навального, это произошло после того, как «Партия прогресса» уведомила Минюст о месте проведения съезда. Спустя час арендодатель сообщил, что владелец здания принял решение не отдавать площадку в аренду оппозиционерам.
Навальный уже долгое время не может зарегистрировать «Партию прогресса». В январе он заявил, что попытается сделать это уже в седьмой раз, однако затем столкнулся с неожиданным препятствием. Бывший замглавы московского штаба Навального Виталий Серуканов подал в Минюст заявление о переименовании партии «Гражданская позиция» в «Партию прогресса». Сторонники политика заявили, что речь идет о краже названия их партии. Организаторы съезда «Партии прогресса» обещают провести его на другой площадке и в другой день, но точной информации по этому поводу пока нет. Эхо Москвы
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