0
0
2673
Новости

Съезд "Партии прогресса" оказался сорван

Добавить в избранное

10:30 03.03.2018 Источник: Эхо Москвы

Съезд «Партии прогресса», который должен был состояться сегодня, оказался сорван. Ее лидер Алексей Навальный объяснил неудачу неожиданным отказом в предоставлении помещения. Долгая подготовка к съезду и приглашение делегатов из десятков российских регионов оказались напрасными — несмотря на заключенный ранее договор, арендодатель в последний момент отказался предоставить площадку. По словам Навального, это произошло после того, как «Партия прогресса» уведомила Минюст о месте проведения съезда. Спустя час арендодатель сообщил, что владелец здания принял решение не отдавать площадку в аренду оппозиционерам. 

Навальный уже долгое время не может зарегистрировать «Партию прогресса». В январе он заявил, что попытается сделать это уже в седьмой раз, однако затем столкнулся с неожиданным препятствием. Бывший замглавы московского штаба Навального Виталий Серуканов подал в Минюст заявление о переименовании партии «Гражданская позиция» в «Партию прогресса». Сторонники политика заявили, что речь идет о краже названия их партии. Организаторы съезда «Партии прогресса» обещают провести его на другой площадке и в другой день, но точной информации по этому поводу пока нет. Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

11:32 05.03.2018
Трамп назвал "мертвой" сталелитейную промышленность США
0
208
11:20 05.03.2018
Впервые после окончания вьетнамской войны в страну прибыл авианосец США
0
233
11:05 05.03.2018
В Китае отменяют роуминг и снижают тарифы на мобильный интернет
0
305
11:00 05.03.2018
Свыше половины россиян считают, что за взятку в РФ можно получить неположенные услуги
0
292
10:32 05.03.2018
Во Франции намерены принять закон "против фейковых новостей"
0
369
10:20 05.03.2018
США закрыли свое посольство в Анкаре
0
518
10:05 05.03.2018
Китай увеличит военный бюджет до $175 млрд
0
570
10:00 05.03.2018
Cеть центров освидетельствования нетрезвых водителей будет расширена
0
432
09:51 05.03.2018
Более миллиона кубометров снега вывезли за сутки с улиц Москвы
0
441
09:32 05.03.2018
Штраф за авиадебош предлагают увеличить в 10 раз
0
571

Возврат к списку