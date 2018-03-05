"Газпром" начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" в арбитраже Стокгольма
14:00 03.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Газпром" начал в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом Украины", сообщил журналистам в субботу заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.
"Мы начали процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины". И новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску "Газпрома" абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров", - сказал он.
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комментарии(1)
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Георгий Семенец 14:20 03.03.2018
"Пиндосы должны бесплатно построить терминал в Одессе и возит газ бесплатно в Украину" ....из выступления Порошенко на 4 годовщине "независимости" переворота в незалежной .
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