В Раде возмутились инфографикой ООН о происхождении украинского языка от русского
17:30 03.03.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Раде возмутились данными ООН о происхождении украинского языка от русского. «Украинский язык подан якобы как позднее ответвление от русского и как начавший формироваться значительно позже русского и белорусского. На этот лживый факт не обращать внимания мы не можем», — написал в Facebook депутат Верховной Рады Андрей Тетерук.
Как уточняет «Газета.Ru», парламентарий выразил недовольство инфографикой, которую распространила Организация Объединённых Наций. По мнению депутата, сейчас разворачивается новый этап «гибридной войны» между Россией и Украиной. В него оказалась вовлечена и ООН.
28 февраля украинский суд признал неконституционным закон об основах государственной языковой политики. Он закреплял за русским языком статус регионального. Говорит Москва
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