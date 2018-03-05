В Раде возмутились инфографикой ООН о происхождении украинского языка от русского

17:30 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Раде возмутились данными ООН о происхождении украинского языка от русского. «Украинский язык подан якобы как позднее ответвление от русского и как начавший формироваться значительно позже русского и белорусского. На этот лживый факт не обращать внимания мы не можем», — написал в Facebook депутат Верховной Рады Андрей Тетерук.

Как уточняет «Газета.Ru», парламентарий выразил недовольство инфографикой, которую распространила Организация Объединённых Наций. По мнению депутата, сейчас разворачивается новый этап «гибридной войны» между Россией и Украиной. В него оказалась вовлечена и ООН.

28 февраля украинский суд признал неконституционным закон об основах государственной языковой политики. Он закреплял за русским языком статус регионального. Говорит Москва