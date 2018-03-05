Санкции против России наносят ущерб американскому бизнесу

07:48 Источник: Газета.Ru

Санкции, которые США ввели против России, наносят прямой ущерб и американским компаниям. Нефтегазовый гигант ExxonMobil сообщил, что вынужден разорвать часть соглашений о сотрудничестве с «Роснефтью» – и это приведет к убыткам в $200 млн. Российская компания большого ущерба не понесет, считают аналитики.