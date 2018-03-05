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В Чебоксарах пятеро подростков отравились угарным газом

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12:32 05.03.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Пятеро подростков отравились угарным газом в Чебоксарах. Дети в возрасте от 9 до 16 лет госпитализированы.

Следователи проводят проверку по факту случившегося, говорится на сайте следственного управления СКР по Чувашской области.

Инцидент произошёл минувшей ночью в одной из квартир по улице Мичмана Павлова. Отмечается, что родители находились в соседней комнате, но запаха газа не почувствовали. В доме расположена газовая колонка, сотрудники газовой службы установили на ней заглушки.

По предварительным данным, причиной ЧП стали продукты неполного сгорания газов в колонке, а дымоход не был закреплён, и имелась обратная тяга.  Говорит Москва

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