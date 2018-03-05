0
0
1090
Новости

Обвиняемая в продаже девушки в аэропорту Домодедово была финалисткой "Миссис Россия 2017"

Добавить в избранное

17:12 05.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финалистка конкурса "Миссис России 2017" оказалась одной из обвиняемых в попытке продаже в сексуальное рабство 18-летней девушки в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"Одна из обвиняемых в попытке продажи девушки в сексуальное рабство в аэропорту Домодедово оказалась финалисткой конкурса красоты "Миссис России 2017", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Ранее Следственный комитет сообщал о задержании двух женщин за попытку продажи девушки 1999 года рождения для сексуальной эксплуатации за 1,5 млн рублей. Покупателя они нашли через социальные сети. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 127.1 ("Торговля людьми") УК РФ. Задержанным предъявили обвинение, они арестованы.

В свою очередь официальный представитель МВД РФ Ирина Волк пояснила, что женщины намеревались продать девушку с целью сексуальной эксплуатации в одной из стран Ближнего Востока. "Проводятся мероприятия по установлению соучастников и выявлению дополнительных эпизодов их противоправной деятельности", - сказала Волк.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

23:45 05.03.2018
Неоязычники устроили погребальный костер под Кировом
0
0
23:15 05.03.2018
Трапм обвинил РФ, Китай и ЕС в финансовых потерях США
0
306
22:45 05.03.2018
Правящая партия Италии ушла в оппозицию после проигранных выборов
0
387
22:15 05.03.2018
Возможно Трапм посетит церемонию открытия посольства США в Иерусалиме
0
443
21:45 05.03.2018
Запуск ракеты-носителя "Союз" отложен до 9 марта
0
573
21:15 05.03.2018
Минобороны ФРГ хочет увеличить численность военный в Афганистане
0
603
20:45 05.03.2018
Президент РФ и президент Франции обсудили ситуацию в Сирии
0
691
20:15 05.03.2018
В Хьюстоне обсудят будущее нефтедобычи
0
1026
19:45 05.03.2018
Штраф за хулиганство в самолете повысят до 50 тыс. рублей
0
929
19:15 05.03.2018
По новым данным Росстат доходы россиян продолжают снижаться
0
736

Возврат к списку