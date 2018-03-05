Обвиняемая в продаже девушки в аэропорту Домодедово была финалисткой "Миссис Россия 2017"
17:12 05.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Финалистка конкурса "Миссис России 2017" оказалась одной из обвиняемых в попытке продаже в сексуальное рабство 18-летней девушки в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
"Одна из обвиняемых в попытке продажи девушки в сексуальное рабство в аэропорту Домодедово оказалась финалисткой конкурса красоты "Миссис России 2017", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Ранее Следственный комитет сообщал о задержании двух женщин за попытку продажи девушки 1999 года рождения для сексуальной эксплуатации за 1,5 млн рублей. Покупателя они нашли через социальные сети. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 127.1 ("Торговля людьми") УК РФ. Задержанным предъявили обвинение, они арестованы.
В свою очередь официальный представитель МВД РФ Ирина Волк пояснила, что женщины намеревались продать девушку с целью сексуальной эксплуатации в одной из стран Ближнего Востока. "Проводятся мероприятия по установлению соучастников и выявлению дополнительных эпизодов их противоправной деятельности", - сказала Волк.
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