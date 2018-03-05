Штраф за хулиганство в самолете повысят до 50 тыс. рублей

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительственная комиссия в понедельник поддержала законопроект об ужесточении административной ответственности авиапассажиров за нарушение порядка в полете, а также за нетрезвое управление самолетом. Об этом сообщили в Ассоциации юристов России (АЮР) со ссылкой на члена правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председателя правления АЮР Владимира Груздева.





"Предлагается ввести специальную административную ответственность за мелкое хулиганство на транспорте, штрафы за неподобающее поведение пассажиров станут чувствительными: от 30 тысяч до 50 тысяч рублей", - сообщил Груздев. По его словам, законопроект предлагает установить повышенные меры ответственности за мелкое хулиганство, при чем не только на воздушном, но и железнодорожном, морском, внутреннем водном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования. В настоящее время КоАП предусматривает за невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного или морского судна, законных распоряжений командира судна, штраф до 5 тысяч рублей или административный арест до 15 суток.





Также предусмотрено, что авиакомпания может предъявить иск пассажиру, если из-за его хулиганских действий компания понесла убытки, например, самолет совершил вынужденную посадку. Законопроект предлагает повысить штраф - со 100 до 1000 рублей - за нарушение правил фотографирования, видео- и киносъемки либо пользования средствами радиосвязи с борта воздушного судна (с конфискацией материального носителя, содержащего фото- и видеоматериалы, или без таковой).





Кроме того, законопроект предлагает усилить административную ответственность за управление воздушным судном лицом, не имеющим права управления им, управление воздушным судном лицом в состоянии опьянения или за передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, за невыполнение лицами, находящимися на борту самолета, законных распоряжений командира воздушного судна, а также за ряд иных противоправных деяний, совершаемых на воздушном транспорте. Пока за управление воздушным судном нетрезвым пилотом грозит лишение права управления воздушным судном на срок от 2 до 3 лет, а управление самолетом лицом, не имеющим права управления - штраф от 2 до 2,5 тыс. рублей.